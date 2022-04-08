اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 58 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين في رمضان

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:46 ص
ضبط 58 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين في رمضان حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (151) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (291) طن مواد غذائية وغير غذائية .

وأسفرت الحملات فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط  قرابة (58) طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة ، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من  (81) طن، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من  (76) طن سلع غذائية .

وتمكنت الجهود فى مجال حجب مواد البناء من ضبط أكثر من (65) طن أسمنت ، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 366 قضية من بينها (50)  قضية "خبز ناقص الوزن" ، و(67)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات " بمضبوطات بلغت أكثر من  (76)  طن دقيق.

 

 


الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات امنيه

احتكار

تموين

حملات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 39 قطعة سلاح و84 قضية مخدرات في حملات أمنية

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:13 ص

ضبط 9 عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:07 ص

ضبط 1897 عنصرا إجراميا شديد الخطورة في حملات أمنية.. فيديو

السبت، 02 أبريل 2022 04:00 م

ضبط 15 عاطلا بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

السبت، 02 أبريل 2022 12:06 م

ضبط 30 قطعة سلاح و102 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

السبت، 02 أبريل 2022 11:30 ص

ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 01 أبريل 2022 11:58 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة