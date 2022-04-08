ضبط 58 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين في رمضان

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (151) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (291) طن مواد غذائية وغير غذائية .

وأسفرت الحملات فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط قرابة (58) طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة ، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (81) طن، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (76) طن سلع غذائية .

وتمكنت الجهود فى مجال حجب مواد البناء من ضبط أكثر من (65) طن أسمنت ، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 366 قضية من بينها (50) قضية "خبز ناقص الوزن" ، و(67) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات " بمضبوطات بلغت أكثر من (76) طن دقيق.