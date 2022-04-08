اليوم السابع
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الجمعة، 08 أبريل 2022 03:49 م
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ضبط 5 أطنان سكر داخل مخزن لاحتكارها عن الأسواق بالبحيرة

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:34 م
ضبط 5 أطنان سكر داخل مخزن لاحتكارها عن الأسواق بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ محافظ البحيرة ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على أهمية التصدي لحجب أو إحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، وبناءً على المعلومات الواردة بقيام أحد الأشخاص بمركز كفر الدوار  باحتكار كميات من السكر والسلع التموينيه داخل أحد المخازن الغير مرخصة وحجبها عن جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط المذكور، وتم التحفظ على 5200 كيلو سكر داخل المخزن الغير مرخص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .




 


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