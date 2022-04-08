ضبط وإعدام أكثر من 3.5 طن مخللات وغلق مصنع بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة ، في إطار تكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم .

تم خلالها المرور علي المنشآت الغذائية بالقنايات وقرية النخاس وتبين وجود مصنع للمخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالنخاس، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط 2 طن و450 كجم مخللات "جزر، زيتون"، لسوء التخزين، كما تم إعدام طن، و150 كجم ملح ومخللات "جزر شرائح، هريسة شطة، زيتون" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.