اليوم السابع
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رئيس وزراء بلغاريا: لن نطرد السفيرة الروسية خشية التداعيات

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:48 م
رئيس وزراء بلغاريا: لن نطرد السفيرة الروسية خشية التداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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قال رئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف إن بلاده لن تطرد السفيرة الروسية إليونورا ميتروفانوفا ولا تعلن أنها "شخص غير مرغوب فيه"، لأن هذا سيؤدى إلى قطع كامل للعلاقات.

وأضاف بيتكوف، فى تصريحات اليوم الجمعة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "لقد استدعينا بالفعل 10 دبلوماسيين، وأدلينا بعدة ملاحظات، واستدعينا سفيرنا من روسيا للتشاور، وهذا يعني أنه يجب عليك فعل الشيء نفسه. والخطوة التالية هي إعلان (سفيرة روسيا لدينا) شخصا غير مرغوب فيه.

لكن إذا فعلنا ذلك، فسيكون ذلك قطعا كاملا في العلاقات.. نعتقد أنه سيكون أكثر ملائمة اتخاذ هكذا خطوات على مستوى الاتحاد الأوروبي".

 


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