اليوم السابع
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خروجات رمضان.. إقبال الأطفال والرحلات على حديقة الحيوان وبيت السباع بكفر الشيخ

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:01 م
خروجات رمضان.. إقبال الأطفال والرحلات على حديقة الحيوان وبيت السباع بكفر الشيخ سعادة الاطفال بزيارتهم حديقة الحيوان بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 رصدت عدسة اليوم السابع، إقبال الأطفال والرحلات على حديقة الحيوان وبيت السباع، اليوم الجمعة، سابع أيام شهر رمضان المبارك، وسط فرحة كبرى من الأطفال وتفاعلهم مع القرود والسباع والطاووس وغيرهم من الحيوانات التي تضمهم حديقة الحيوان بمدينة كفر الشيخ.

وتضم حديقة الحيوان بكفر الشيخ بيت السباع، وبه "3 أسود " عبله ونوسه وعنتر"، و2 ضباع، وبيت السباع مصمم بطريقة آمنة لتحمى الزوار، كما تضم الحديقة طاووس هندى، و2 جمل ذو سنمين، و2 نعام أفريقى، وأميو استرالى، مجموعة من البط والأوز، 2 أبو حراب سودانى، و9 ماعز آسيوى، و10 ماعز استرالى، و 4 كبش أروى، و2 ذئب مصرى، كلب وووفل، و 2 أوز فرعونى، وأب شوك، و2 سلحفاه يونانى، 9 بجع أبيض، و2 قرد كابوش، وصقر، وحداية، و30 درة استرالى، و 2 درة مطوقة، و10 نسانيس، و3 نسور تبرع بها أحد مواطنى كفر الشيخ، و3 عنز أبيض، وحصان، و 3 قرود حبشى، كما يوجد بالحديقة كافتريات جديدة وألعاب متعددة للأطفال ومراجيح، وسيارات إلكترونية.

وتشهد الحديقة اهتماما كبيرا من المسئولين عنها سواء الطبيبات البيطريات ومديرة الحديقة، و إدارييها والعمال من نظافة، والاهتمام بإطعام الحيوانات في مواعيد محددة، وستشهد الحديقة خلال الأيام القادمة العديد من التطوير، ليتم ضم أعداد من الحيوانات من حديقة حيوان طنطا، إضافة لتوسعة موقعها، وتخصيص بوابة خاصة بالحديقة.

 زيارات يوم الجمعة لحديقة الحيوان

زيارات يوم الجمعة لحديقة الحيوان

 

سعادة الاطفال بحديقة الحيوان
سعادة الاطفال بحديقة الحيوان

 

 

سعادة الاطفال بزيارتهم حديقة الحيوان بكفر الشيخ
سعادة الاطفال بزيارتهم حديقة الحيوان بكفر الشيخ

 

 

فرحة الاطفال بحديقة الحيوان بكفر الشيخ
فرحة الاطفال بحديقة الحيوان بكفر الشيخ

 


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جمال

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