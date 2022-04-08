حياة كريمة.. محافظ أسيوط يبحث مشروعات الرصف وصيانة الطرق والإسراع فى التنفيذ

كتب - أسامة عبد الحميد

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لخطة الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة ، مؤكدًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال رصف وصيانة الطرق، بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد ، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة بالمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط.



حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة مشروعات رصف الطرق وصيانتها بنطاق المحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، وطالب المحافظ بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية وطبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية قبل تسليمها لتحسين شبكة الطر،ق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأشار اللواء عصام سعد إلى اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف بإعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في البلاد.



وشدد المحافظ على ضرورة تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة، موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الطرق ورؤساء الوحات المحلية لتكثيف أعمال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة.

