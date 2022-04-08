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جدول الامتحان.. تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:55 م
جدول الامتحان.. تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة امتحانات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع جداول امتحانات المراحل التعليمية بالجيزة، للفصل الدراسى الأول، بعد أن اعتمده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتبدأ من يوم السبت 7 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن .
 
وأكد وكيل الوزارة علي مديري العموم الإدارات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات.
 
" جداول المرحلة الابتدائية"
- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )
 
"جداول المرحلة الإعدادية "
-الصف الأول الإعدادي ( صباحى – مسائى )
- الصف الثانى الإعدادي ( صباحى – مسائى )
-الصف الثالث الإعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.
 
جداول التعليم الفني بالإدارات التعليمية والتي تبدأ يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتي يوم الخميس 19 مايو 2022
 
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة (1)
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة 

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة (2)
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة 

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة (3)
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة 

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة (4)
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة 

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة (5)
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة 

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة (6)
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة 

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة (7)
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة 

 


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