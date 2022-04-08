تعرف على 18 شونة وصومعة لاستقبال توريد 359 ألف طن قمح فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أيام قليلة تفصلنا عن موعد حصاد محصول القمح بمحافظة سوهاج، تمهيدا للبدء في عملية التوريد السنوية لهذا المحصول الإستراتيجى، والمحافظة في هذا الصدد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم التوريد للعام الحالي 2022، حيث جرت زراعة 211 ألفا و862 فدان قمح على مستوى المحافظة، حيث إنه يتم توريد 359 ألف طن سيجرى تخزينها داخل 18 موقع تخزين ما بين صوامع وشون موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن أماكن وشون التخزين التي جرى إعدادها وتجهيزها هذا العام لاستقبال أعمال توريد محصول القمح على مستوى المحافظة.. تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – صوامع غرب طهطا والتي بلغت سعتها التخزينية 60 ألف طن.

2 - صوامع أولاد نصير والتي بلغت سعتها التخزينية 30 ألف طن.

3 - صوامع البلينا والتي بلغت سعتها التخزينية 20 ألف طن.

4 – شونة ملحقة بصومعة طهطا بسعة 20 ألف طن.

5 – شونة ملحقة بصومعة البلينا 3000 طن.

6 - شونة صومعة أولاد نصر بسعة 5000 طن.

7 – شونة مطحن طهطا بسعة 20 ألف طن.

8 – استحداث 2 خلية جديدة بمطحن طما وفصلها عن المطحن بسعة 500 طن لكل خلية.

9 – 9 شون بمراكز طما وطهطا وجهينة وأخميم ودار السلام والبلينا وجرجا وطما.

10 – هنجر سوهاج تابع للبنك الزراعى سعة 20 ألف طن.

11- جملة ما سيجرى توريده من القمح هذا العام 359 ألف طن.

12 - تبلغ قيمة التوريد للأردب الواحد 885 جنيها.

13 – يحصل المزارع على مستحقات التوريد كاملة بعد 48 ساعة فقط من التسجيل على قاعدة البيانات.