تعرض حافلة تابعة لحزب مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان للرشق بالحجارة بمنطقة واز

تعرضت حافلة تابعة لحملة لحزب التجمع الوطني اليمنى المتطرف الفرنسى، للرشق بالحجارة مساء أمس الخميس في موقف للسيارات في وسط مدينة نانتويل لو هادوين (واز)، كما تم رش السائق واثنين من ناشطي الجبهة الوطنية بالغاز المسيل للدموع ، في إشارة إلى محاكمة سنليس.

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية فإن، الواقعة تمت على يد ثلاثة رجال يرتدون ملابس سوداء ووجوه مقنعة واستهدفوا الحافلة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على اثنين من نشطاء التجمع الوطنى الذين كانوا يوزعون منشورات في ساحة انتظار السيارات ، ثم على السائق قبل الفرار.

ويتنافس بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، المزمع عقدها في العاشر من الشهر الجاري، 12 مرشحا، هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس، ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالجو، ومرشح "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون، ومرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان، ومرشح حزب "استعادة فرنسا" إيريك زمور، ومرشح حزب الخضر يانيك جادو، إضافة إلى كل من نيكولا دوبون-إينيان، وجان لاسال، وفبيان روسيل، وناتالي أرتو، وفيليب بوتو .

ويبدو الأكثر حظا بينهم للفوز بها، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وفق معظم استطلاعات الرأي في حين تشير الاستطلاعات أيضا، إلى أن المنافسين الأبرز له خلال تلك الانتخابات هما مارين لوبان (اليمين المتطرف) ،وجان لوك ميلانشون اليسار الراديكالي.