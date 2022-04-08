تحرير 133 محضر مخالفة وضبط 6 طن لحوم ودجاج وأسماك مخالفة بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ، بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن ، الرقابة التموينية ، مباحث التموين ، الرقابة الصحية "، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك ، قامت خلال شهر مارس 2022م بتنفيذ حملات تفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 133 محضر مخالفة وضبط 6 طن و 867 كجم لحوم و دجاج و أسماك مخالفة تشمل طن و290 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و397 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة وكبده صالحة و 396 كجم دجاج و2 طن و 888 كجم أسماك بدون بيانات و مجهولة المصدر وطن و 685 كجم لحوم مصنعة ودهون تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و115 كجم لحوم مصنعة وكبده ودهون ودجاج و95 كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تم تحرير محاضر بالمخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدرأوغير الصالحة للإستهلاك الآدمي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليماتالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية وكذلك الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .