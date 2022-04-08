اليوم السابع
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بيستحموا فى النيل هربا من الحر..أطفال قنا بيقهروا الحرارة العالية (فيديو)

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:14 م
بيستحموا فى النيل هربا من الحر..أطفال قنا بيقهروا الحرارة العالية (فيديو) أطفال وشباب قنا بيقهروا درجات الحرارة العالية
قنا صابر سعيد

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لرصد مظاهر هروب الأطفال والشباب من ارتفاع حرارة الجو داخل محافظة قنا، بالاستحمام في نهر النيل خلال أيام شهر رمضان وأوقات الصيف.

وشهدت درجات الحرارة بمحافظة قنا ارتفاعا في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، حيث وصلت درجات الحرارة الكبرى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث تشهد البلاد، طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وتشهد قري محافظة قنا ذهاب العشرات من الأطفال والشباب وكبار السن إلي نهر النيل للاستحمام لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان الكريم، وذلك خلال الشهر وبدءً من الصباح وحتي فترات المساء.

 


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