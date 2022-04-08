اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 11:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد عرضها بـ"الاختيار 3".. العقوبة النهائية للمتهمين بقتل الحسينى أبو ضيف

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:52 م
بعد عرضها بـ"الاختيار 3".. العقوبة النهائية للمتهمين بقتل الحسينى أبو ضيف الحسينى أبو ضيف فى أحداث الاتحادية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 سلط  مسلسل "الاختيار3" في الحلقة السابعة، الضوء على أحداث الاتحادية، حيث جسد المسلسل مشهد تعذيب المتظاهرين على يد عناصر جماعة الإخوان بمحيط قصر الاتحادية، عندما اعتدوا عليهم بالضرب واحتجزوا عددا من المتظاهرين لأخذ اعترافات منهم تحت التهديد، وهى الأحداث التي استشهد فيها المصور الصحفى الحسينى أبو ضيف على يد ميلشيات جماعة الإخوان.

وقضت محكمة النقض حكما نهائيا برفض طعن الإخواني محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية، المتهم فيها محمد مرسي وآخرين، التي تعود وقائعها لعام 2012 والذي شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي الحسينى أبوضيف وآخرين، وتأييد السجن المشدد 20 عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات .

وقالت المحكمة  في حيثيات الحكم  أن جناية إستعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقرره من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

 

وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد الحكم الصادر ضد  محمد مرسي والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة في القضية ذاتها، بعد رفضها أسباب الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، ليصبح الحكم الصادر بحقهم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة  ، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة   محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 آخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012. وجاء الحكم حضوريًا بحق 9 متهمين.

 

والمتهمون هم محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية.

 

 


الاختيار 3

الحسينى ابو ضيف

النقض

احداث الاتحادية

أحداث قصر الاتحادية

أحداث الاتحادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفيلم الوثائقى "قرار شعب" يحيى ذكرى "شهيد كلمة الحق" الحسينى أبو ضيف.. فيديو

الأربعاء، 30 يونيو 2021 11:23 م

دماء ضحايا الاتحادية فى رقبة الإخوان إلى يوم الدين.. قناصة الجماعة اغتالوا الحسينى أبو ضيف بإشارة من عبد الرحمن عز.. والميليشيات تنهال ضربا على البنات.. واحتجاز دبلوماسى سابق

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:56 م

أحداث الاتحادية أخطر وقائع عام الإخوان الأسود.. الإرهابية وجهت ميليشاتها للاعتداء على المحتجين أمام القصر الجمهورى عقب إصدار الإعلان الدستورى المشئوم.. ومقتل الحسينى أبو ضيف وسحل مينا فيليب مشاهد لا تغيب..فيديو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:25 م

حتى لاننسى.. الحسينى أبو ضيف استشهد مقاوما لظلم الجماعة الإرهابية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 03:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة