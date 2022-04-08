اليوم السابع
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بعد إصابة بيلوسى.. البيت الأبيض: اختبار جو بايدن لكورونا قد يكون إيجابيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:07 م
بعد إصابة بيلوسى.. البيت الأبيض: اختبار جو بايدن لكورونا قد يكون إيجابيا الرئيس الامريكى جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيندفيلد إنه من الممكن أن يأتى اختبار كورونا للرئيس الأمريكى جو بايدن إيجابيا فى مرحلة ما على الرغم من اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية.

 وبعد تفشى الفيروس بين عدد من المسئولين البارزين فى واشنطن، وأخرهم رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى، قال مديرة اتصالات البيت الأبيض فى تصريح لقناة سى إن إن الأمريكية إنه من الممكن أن يأتى اختبار كورونا للرئيس إيجابيا فى مرحلة ما. وقالت واشنطن بوست إن بيدنجفيلد تقلل على ما يبدو من التداعيات المحتملة، وقالت إن الرئيس حصل على التطعيم والجرعة المعززة  ومحمى من السلالات الأكثر خطورة من الفيروس.

ولم تقول بيدنجفيلد ما غذا كان بايدن يخطط لحضورغ حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض المقرر فى 30 إبريل. ولم يشارك فى حفل عشان نادى جريديرون هذا الأسبوع والذى شهد اختبارات إيجابية للعديد من المسئولين بالحكومة والمشرعين والصحفيين الذين كانوا هناك. وشدد بيدنجفيلد على أن الولايات المتحدة فى مكان مختلف عما كانت عليه فى وقت سابق من الوباء.


بايدن

البيت الأبيض

كورونا

نانسى بيلوسى

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