اليوم السابع
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برائحة الفل والياسمين.. حقول البرتقال بالقليوبية تكتسى باللون الأبيض.. لايف

الجمعة، 08 أبريل 2022 06:00 م
برائحة الفل والياسمين.. حقول البرتقال بالقليوبية تكتسى باللون الأبيض.. لايف زهور البرتقال تتألق بلونها الأبيض
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من حقول الموالح بالقليوبية والتي تزينت بزهرة البرتقال الشهيرة بلونها الأبيض ورائحتها الطيبة التى يعشقها الجميع الكبير والصغير، فهى زهرة لها العديد والعديد من الفوائد التى عددها أخصائى الطب حيث يستخلص منها زيت زهرة البرتقال، وكذلك أيضا ينقل منها النحل الرحيق لتكوين عسل طيب المذاق ويسمى "عسل زهرة البرتقال".

 

 

وتتميز محافظة القليوبية باتساع رقع مساحة محاصيل الموالح وخاصة البرتقال واليوسفى، حيث تبلغ مساحة الأراضى المنزرعة بالبرتقال واليوسفى ما يزيد عن 50 ألف فدان، بمراكز محددة بالمحافظة منها "بنها، كفر شكر، طوخ، شبين القناطر وقها، والقناطر الخيرية"، بالإضافة إلى مساحات ليست بالكبيرة بباقى المراكز والمدن.

 

ومع بداية فصل الربيع الذى تزامن مع شهر رمضان المبارك، تبدأ زهور البرتقال فى الظهور لتكوين طور الجنين لثمرة البرتقال التى يعرفها الجميع، كما يتم استخراج منها زيت زهرة البرتقال التى تعتبر من الزيوت الطبيعية التى يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق جمال البشرة من خلال تجديد الخلايا واستعادة نضارة الجلد والحفاظ على رائحة الجسم.

 

أشجار الموالح تتألق بزهو رالبرتقال
أشجار الموالح تتألق بزهو رالبرتقال

 

الأشجار تكتسى باللون الأبيض
الأشجار تكتسى باللون الأبيض

 

الحدائق تتألق تحت أشعة الشمس
الحدائق تتألق تحت أشعة الشمس

 

تفتح زهور البرتقال
تفتح زهور البرتقال

 

جمال زهور البرتقال
جمال زهور البرتقال

 

جمال مزارع القليوبية
جمال مزارع القليوبية

اخبار القليوبية

حقول الموالح بالقليوبية

حقول البرتقال بالقليوبية

زهرة البرتقال بالقليوبية

زهرة البرتقال

محافظة القليوبية

زهور البرتقال

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