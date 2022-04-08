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باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2022

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:30 ص
باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2022 التقويم - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثيرون من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال كل عام ميلادى جديد خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها .
 
 ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2022، كما يلى : 
 
 
- عيد تحرير سيناء :
الإثنين 25 أبريل 2022 
 
- شم النسيم : 
الاثنين 25 أبريل 2022 
 
- عيد العمال : 
الأحد 1 مايو 2022 
 
- عيد الفطر المبارك: 
الاثنين 2 مايو 2022
 
- ثورة 30 يونيو : 
الخميس 30 يونيو 2022 
 
- وقفة عرفات : 
الجمعة 8 يوليو 2022
 
- عيد الأضحى المبارك : 
 السبت 9 يوليو 2022
 
- عيد ثورة 23 يوليو : 
السبت 23 يوليو 2022
 
- رأس السنة الهجرية : 
السبت 30 يوليو 
 
- عيد القوات المسلحة: 
الخميس 6 أكتوبر 2022
 
- عيد المولد النبوى الشريف : 
السبت 8 اكتوبر
 
 

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