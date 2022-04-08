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انتخابات فرنسا.. ماكرون يندم على دخول السباق متأخرا ويحذر من "لوبان"

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:53 ص
انتخابات فرنسا.. ماكرون يندم على دخول السباق متأخرا ويحذر من "لوبان" ماكرون
كتبت ـ ريم عبد الحميد

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أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ندمه، اليوم الجمعة، لبدء حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية متأخرا، حيث أظهرت استطلاعات الرأى أنه يتقدم لفارق ضئيل عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، والتى حذر من أن أنها ستبعد المستثمرين عن فرنسا حال انتخابها، بحسب ما ذ كرت رويترز.

وحققت لوبان صعودا فى استطلاعات الرأى فى الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن تخوض جولة إعادة ضد ماكرون، الذى كان يعتقد أن إعادة انتخابه نتيجة محتومة حتى قبل أسابيع قليلة.

 ولا يزال ماكرون متقدما فى الاستطلاعات لمن سيخوض جولة الإعادة، إلا أن تقدمه كان بفارق بسيط.

وقال ماكرون فى تصريحات لراديو RTL: كان بإمكاننا أن نفهم قبل 6 أسابيع أننا سنبدأ فجأة الفعاليات السياسية، وأننى سأركز على القضايا المحلية حتى بدأت الحرب فى أوكرانيا. ولذلك، فإنها حقيقة أننى دخلت السباق متأخرا حتى عما كنت أتمنى، مضيفا أنه يحتفظ بروح الانتصار وليس الهزيمة.

 وفى مقابلة مع صحيفة لو باريسيان اليومية، قال إنه لو تم انتخاب لوبان، فإن برنامجها الاجتماعى سيبعد المستثمرين الدوليين، وأن برنامجها سيخلق بطالة هائلة.

وأكد ماكرون أن الأساس الذى تعتمد عليه لم يتغير، واصفا برنامجها بأنها عنصرى يهدف إلى تقسيم المجتمع ووحشى للغاية.

 من جانبها، قالت لوبان فى تصريحات لراديو فرانس إنفو اليوم، الجمعة، إن ماكرون لا يعرف برنامجها، وسخرت قائلة إنه لا بد أنه يعتقد أن يخص مرشح اليسار جان لوك ميلينشون.

 

 

 


 


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