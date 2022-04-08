اليوم السابع: نجاح خطط الدولة فى تأمين الغذاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يطمئن على سير العمل فى عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

واقرأ أيضا..

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. نجاح خطط الدولة فى تأمين الغذاء

تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية انعكست بالسلب على العالم ومصر وضعت كل السيناريوهات والخطوة الأولى كانت قرارا رئاسيا بتأمين مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية

الرئيس السيسى يطمئن على سير العمل فى عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

مسجد الحسين يشهد أول صلاة جمعة بعد إعادة الترميم

الحكومة تتلقى 93 ألف شكوى فى شهر.. رئيس الوزراء يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس.. وطارق الرفاعى: فريق العمل يحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

الحكومة تنفى فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة

انطلاق مبادرة «سند الخير» لتوفير السلع فى 6 محافظات.. وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا حول متابعة المبادرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

المالية: تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.. الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية أزمة كورونا جاءت بنتائج إيجابية

"التعاون الدولى" توقع مع الصندوق الكويتى للتنمية اتفاق منحة بـ5.2 مليون دولار لإعداد دراسات إنشاء خط الربط السككى بنى مصر والسودان

المشروع بنى القاهرة والخرطوم يدعم جهود الحكومة المصرية للتكامل مع قارة أفريقيا وتعزيز الجهود التنموية المشتركة