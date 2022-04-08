اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج ورفعه عن 3 أخرين لزوال السبب

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:07 ص
القوى العاملة: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج ورفعه عن 3 أخرين لزوال السبب محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة إلحاق العمالة ، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة لزوال أسباب الوقف ، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
 
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان، أن الشركة التي تم ايقافها سيتم ذلك لحين توفيق أوضاعها.
 
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
 
 

شركات إلحاق العمالة

القوى العاملة

شركات العمالة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تحويل 1.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:05 ص

القوى العاملة: تعيين 662 شابا وتحرير 76 محضراً لمنشآت مخالفة بدمياط

الجمعة، 08 أبريل 2022 09:52 ص

"القوى العاملة" تؤسس منظومة إلكترونية للشركات المصرية الراغبة فى العمل بليبيا.. وتعد وثيقة تأمين صحى للعمالة المسافرة.. وتدرس احتياجات سوق العمل بطرابلس.. وتؤكد: الاتفاق على الحد الأدنى للأجور وفقا للخبرات

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:00 ص

القوى العاملة تلزم المنظمات النقابية بتقديم مقترح المشروع الانتخابى حتى 22 أبريل

الخميس، 07 أبريل 2022 08:46 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة