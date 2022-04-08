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القابضة للقطن : الانتهاء من مصنعين للغزل والنسيج في المحلة العام الجارى

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:00 ص
القابضة للقطن : الانتهاء من مصنعين للغزل والنسيج في المحلة العام الجارى مصانع غزل ونسيج ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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كشف مصدر بالقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه سيتم الانتهاء من استكمال البنية الأ ساسية وتجهيزات مصنعين للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى العام الجارى، ضمن خطة تطوير الشركات التى تتكلف ما يزيد على 21 مليار جنيه.

 
أضاف المصدر لـ "اليوم السابع" أن المصنعين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة "غزل المحلة" ، حيث سيتم تشغيل مصنع غزل 4 أولا في شركة مصر  للغزل والنسيج بالمحلة، ثم مصنع 1 الأكبر فى العالم، لافتا بأن مصنع غزل (1) يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر ، ويتكلف نحو  780 مليون جنيه.

 أما مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يقام على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة 251 مليون جنيه، وكذلك مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، بقيمة 216 مليون جنيه.

 

يشار إلى أن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام، بدلاً من 35 ألف طن/ العام حالياً.

ومن المستهدف أيضا بحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام، بدلاً من 50 مليون متر حالياً، فى حين من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام، بدلاً من 8 ملايين قطعة، وبصراحة هناك دعم كبير من الوزارة لإتمام هذا الإنجاز التاريخى.

 

 


الغزل والنسيج

القابضة للقطن

القابضة للغزل

قطاع الاعمال العام

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