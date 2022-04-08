السكرتير العام المساعد بقنا يتابع توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار

قنا- صابر سعيد

فاجأ محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، منطقة سوق السهاريج بمدينة قنا، للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية، رافقه الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولي التموين والبيئة.

وتابع السكرتير العام المساعد، حركة البيع والشراء بمحال بيع الخضروات والفاكهة والبقالة والعطارة واللحوم البلدية والدواجن والأسماك والمخابز، مشددا علي البائعين بالإعلان عن أسعار منتجاتهم مع ضرورة الالتزام بالأسعار الإسترشادية لبيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية لتلبية احتياجات محدودى الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وقال أبو كريشة، إن المحافظة تعمل جاهدة بكافة أجهزتها التنفيذية من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحرير محضر للحوم مجهولة المصدر ومحضر لأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي ظاهريا ومحضر لفراخ مجهولة المصدر ومذبوحة خارج مجازر الدواجن.