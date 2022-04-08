السعودية تعلن تدشين منبرا جديدا للحرم المكى.. فيديو

كتب محمد جمال

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عبد الرحمن السديس المنبر الجديد للحرم المكى فى حلته الجديدة، والذى تناغم مع عدد من الاعتبارات الهامة تحاكى روحانية المكان، حسبما ذكرت صحيفة "سبق".

وقال السديس، إن "المنبر يعد أحد الشواهد على العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين، وتستمر أعمال التطوير بهما ودعم كافة الجوانب المتعلقة بتيسير أداء العبادات على القاصدين، وتسخير كافة العوامل المساندة للعاملين لتقديم الخدمة المثلى".

من جهته، كشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية محمد بن سليمان الوقداني، عن الحلة الجديدة لمنبر المسجد الحرام بالتزامن مع الجمعة الأولى لشهر رمضان المبارك، قائلا: "المنبر الجديد روعى فى تصميمه وإخراجه الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة فى جنبات وأروقة المسجد الحرام، إذ صمم بارتفاع 3.4 متر وعرض 1.20 متر، إضافة للأخذ بالاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتية للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيره".

بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية عبد الله الحريقي، أن "المنبر يعطى طابعا تاريخيا وموروثا إسلاميا عميقا، يتماشى مع الجماليات الموجودة بالمسجد الحرام وأروقته".

وأضاف: "امتازت الحلة الجديدة بتحقيق التباين والتمازج بين الصلابة والشفافية من خلال تطعيم جنبات مجسم المنبر بمادة الزجاج بأسلوب وتصميم معاصر منطلق من عمق العمارة الحديثة".