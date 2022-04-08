اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الصينية: خطة بيلوسي لزيارة تايوان يجب إلغاؤها لا تأجيلها

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:02 م
الخارجية الصينية: خطة بيلوسي لزيارة تايوان يجب إلغاؤها لا تأجيلها بيلوسي
وكالات

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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الجمعة) الموقف الصيني بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المزمعة إلى تايوان، حاثا على أنه يجب إلغاء الخطة على الفور، بحسب وكالة "شينخوا"

أدلى المتحدث تشاو لي جيان، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري، خلال إجابته على سؤال ذي صلة. وأوضحت تقارير أن زيارة بيلوسي المزمعة ستؤجَل إلى وقت لاحق بسبب إصابتها بكوفيد-19.

وعقب إعرابه عن تعاطفه مع بيلوسي وتمنيه الشفاء العاجل لها، قال تشاو إن ما يجب عليها فعله ليس تأجيل الزيارة ولكن إلغاؤها على الفور.

 


الخارجية الصينية

بيلوسي

تايوان

الصين

امريكا

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