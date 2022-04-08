الجمعة الأولى من رمضان.. الأوقاف تفتتح 54 مسجدًا فى عدد من المحافظات اليوم

في الجمعة الأولى من شهر رمضان اليوم تفتتح وزارة الأوقاف 54 مسجدًا، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو هريرة – مدينة أوسيم
2. الرحمة – المنصورية - أوسيم
مديرية أوقاف المنوفية
3. الإيمان البرعي – الباجور
4. الإخلاص – جزي - منوف
مديرية أوقاف أسوان
5. الوزان – عنيبة
6. الغلالاب – المركز
7. المصطفى – حي شرق
8. أبو الخير – دراو
9. الصالحين – المنشية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب
11. رزق علي - بيلا
مديرية أوقاف دمياط
12. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد
مديرية أوقاف سوهاج
13. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم
14. المشهد برديس - البلينا
15. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا
16. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا
17. النور طريق نجع حامد ساقلتة
18. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم
مديرية أوقاف المنيا
19. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار
20. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي
21. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار
22. الصفا – ملاطية – مغاغة
مديرية أوقاف الشرقية
23. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق
24. السيد حنفي – الحسنية
25. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس
مديرية أوقاف البحيرة
26. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود
27. منية عطية – مركز دمنهور
28. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار
29. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار
30. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية
31. السبكي – قرية سكران - الدلنجات
32. الخصمة القبلية – أبو المطامير
33. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو - كفر الدوار
مديرية أوقاف بني سويف
34. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى
35. الهدى – بهبشين - ناصر
36. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن
37. ذا النون – دلاص – ناصر
38. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا
39. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف
40. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى
41. علي حافظ – قلها - اهناسيا
42. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف
43. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا
44. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف
45. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا
مديرية أوقاف قنا
46. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط
47. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي
مديرية أوقاف مطروح
48. عمر بن الخطاب – النجيلة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
49. مالك الملك - الداخلة
50. الحسين - بلاط
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم
2. كامل محمود فيصل - اطسا
مديرية أوقاف الدقهلية
3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر
مديرية أوقاف الوادي الجديد
4. باريس الغربي - باريس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة