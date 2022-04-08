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الجمعة الأولى من رمضان.. الأوقاف تفتتح 54 مسجدًا فى عدد من المحافظات اليوم

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:30 ص
الجمعة الأولى من رمضان.. الأوقاف تفتتح 54 مسجدًا فى عدد من المحافظات اليوم مسجد جديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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في الجمعة الأولى من شهر رمضان اليوم تفتتح وزارة الأوقاف 54 مسجدًا، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919  مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
 
1. أبو هريرة – مدينة أوسيم 
2. الرحمة – المنصورية - أوسيم
مديرية أوقاف المنوفية
 
3. الإيمان البرعي – الباجور  
4. الإخلاص – جزي - منوف
مديرية أوقاف أسوان
 
5. الوزان – عنيبة 
6. الغلالاب – المركز 
7. المصطفى – حي شرق 
8. أبو الخير – دراو 
9. الصالحين – المنشية 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
 
10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب
11. رزق علي - بيلا
مديرية أوقاف دمياط 
 
12. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد
مديرية أوقاف سوهاج
 
13. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم
14. المشهد برديس - البلينا
15. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا
16. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا
17. النور طريق نجع حامد ساقلتة
18. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم
مديرية أوقاف المنيا
 
19. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار 
20. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي
21. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار
22. الصفا – ملاطية – مغاغة 
مديرية أوقاف الشرقية
 
23. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق
24. السيد حنفي – الحسنية
25. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس
مديرية أوقاف البحيرة
 
26. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود 
27. منية عطية – مركز دمنهور  
28. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار
29. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار 
30. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية 
31. السبكي – قرية سكران - الدلنجات
32. الخصمة القبلية – أبو المطامير
33. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو  - كفر الدوار
مديرية أوقاف بني سويف
 
34. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى
35. الهدى – بهبشين - ناصر
36. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن 
37. ذا النون – دلاص – ناصر 
38. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا
39. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف
40. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى
41. علي حافظ – قلها - اهناسيا
42. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف
43. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا
44. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف
45. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا
مديرية أوقاف قنا
 
46. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط
47. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي
مديرية أوقاف مطروح
 
48. عمر بن الخطاب – النجيلة 
مديرية أوقاف الوادي الجديد
 
49. مالك الملك - الداخلة
50. الحسين - بلاط
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
 
1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم
2. كامل محمود فيصل - اطسا
مديرية أوقاف الدقهلية
 
3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر
مديرية أوقاف الوادي الجديد
4. باريس الغربي - باريس
 
 

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