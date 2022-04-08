الجزائر لم تسجل أى حالة وفاة لليوم الخامس عشر على التوالى

أش أ

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الخامس عشر على التوالي، وتسجيل إصابتين جديدتين، فضلا عن تماثل ٣ مرضى للشفاء خلال 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٠٧ حالات، من بينها إصابتان جديدتان، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣١٨ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٥ مرضى في العناية المركزة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.