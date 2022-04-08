اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 04:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر لم تسجل أى حالة وفاة لليوم الخامس عشر على التوالى

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:00 ص
الجزائر لم تسجل أى حالة وفاة لليوم الخامس عشر على التوالى علم الجزائر
أش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الخامس عشر على التوالي، وتسجيل إصابتين جديدتين، فضلا عن تماثل ٣ مرضى للشفاء خلال 24 ساعة.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٠٧ حالات، من بينها إصابتان جديدتان، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣١٨ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٥ مرضى في العناية المركزة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


الجزائر

اخبار الجزائر

كوفيد ١٩

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة