"التنظيم والإدارة": تكليف 193 أخصائى تمريض و100 طبيب بأسيوط والدقهلية

كتبت ريهام الباشا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تم الانتهاء من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 193 أخصائي تمريض ثالث، وذلك للعمل بمديرية الشئون الصحية ب محافظة أسيوط

وذكر الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء أيضا من الموافقة على تكليف عدد 100 أخصائي طب بشري للعمل بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

ويشمل التكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.