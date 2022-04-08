الاختيار 3.. تعرف على المتورطين فى اغتيال الحسينى أبو ضيف والتهم الموجهة لهم

عرض مسلسل ا"لاختيار3"، أحداث الاتحادية التى وقعت فى 5 ديسمبر من عام 2012، والتى أدت لمصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف.

وحصل المتهمون فى القضية وعددهم 15 متهما وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى أحكام بالسحن المشدد 20 سنة، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى فى 21 أبريل من عام 2015.

التهم الموجة للمتهمين

وجهت النيابة لمرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السيطرة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

واسندت لأسعد شيحة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف مساعدى مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وأربعة آخرين تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.

ووجهت إلى بقية المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل كفاعلين أصليين بأن قاموا بفض الاعتصام بالقوة، حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ ما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا، واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.