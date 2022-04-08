اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات ترحب بتشكيل مجلس قيادة رئاسى فى اليمن

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:00 ص
الإمارات ترحب بتشكيل مجلس قيادة رئاسى فى اليمن اليمن - أرشيفية
وكالات

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رحبت دولة الإمارات، بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الخميس، إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعربت عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في الوصول إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لليمن وشعبه.

و أكدت الوزارة في بيان دعم دولة الإمارات الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والهيئات والجهات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه و إنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن و الاستقرار في اليمن، وترسيخ تطلعات شعبة في التنمية والازدهار.

و أضافت "وام" أن دولة الإمارات ترحب "بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة مجلس القيادة الرئاسي إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية، مؤكدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن".


اليمن

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الامارات

عبد ربه منصور هادى

السعودية

مجلس القيادة الرئاسى

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