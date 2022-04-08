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الأرباح 40%.. مستريح جديد يستولى على عشرات الملايين من المواطنين

الجمعة، 08 أبريل 2022 04:00 ص
الأرباح 40%.. مستريح جديد يستولى على عشرات الملايين من المواطنين اموال - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قصة متجددة لمستريح جديد أوهم ضحاياها بكثرة العائد من الأرباح التي وصلت حتى 40%، بيجمع ملايين الجنيهات من عشرات المواطنين الذين وثقوا في هيئته وكلامه المعسول الذى أمطرهم به ليوقع فرائسه واحدا تلو الآخر.
 
القصة الجديدة لمستريح ادعى العمل بمحال التوريدات لإحدى شركات البترول، وروج أنه يقوم بإعطاء عائد 40% لمن يقوم باستثمار أمواله معه.
 
بداية جمع فيها المستريح عشرات الملايين ليستيقظ المجني عليهم بين يوم وأخر على صدمة كبرى، بهروب المتهم وإغلاق هواتفه بعد أن جمع عشرات وعشرات الملايين.
 
تقدم المجني عليهم ببلاغات للنيابة العامة التي أحالت عدد من القضايا للمحكمة المختصة وصدر بها عدة أحكام بالإدانة والحبس تجاه المتهم.

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