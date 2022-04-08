افتتاح معرض "فرحة رمضان" للفن التشكيلي بالإسماعيلية الإثنين المقبل

الإسماعيلية – السيد فلاح

يفتتح قصر ثقافة الإسماعيلية، الإثنين المقبل، فعاليات معرض "فرحة رمضان" للفن التشكيلي الذي يقام بقاعة المعارض بالقصر ويفتتح المعرض في الساعة الثامنة مساءً، تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ويضم المعرض كافة الأعمال التشكيلية الفنية الخاصة بشهر رمضان المبارك وأجوائه الاحتفالية، وأعلنت إدارة المعرض ترحيبها بكل الفنانين الهواة والأكاديميين بنشر الفن والمعرفة.

وأكد قصر ثقافة الإسماعيلية، أنه على من يرغب في المشاركة بالمعرض يقوم بتقديم أعماله لإدارة الفنون الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة الإسماعيلية، ويتم اختيار الأعمال المناسبة التي تعبر عن مناسبة شهر رمضان المبارك، في المجالات المطلوبة للمشاركة وهي "التصوير الزيتي، والتصوير الفوتوغرافي الأبيض والأسود "فحم ورصاص"، والأشغال فنية، والكولاج، والموزاييك، والخط العربي، والزجاج المعشق فن الخزف، والنحت، والديكوباج. الحلي والإكسسوارات".

كما يشترط في الأعمال المقدمة ألا تزيد المساحة على 100x100 سم، وأن يكون الإخراج مناسب للعرض بشكل لائق، بالإضافة إلى تقديم المشاركين CV صور للأعمال المشاركة بالإضافة إلى صورة البطاقة ويتم فرز الأعمال المشاركة من خلال لجنة الفرز والتحكيم، ومن حق اللجنة استبعاد ورفض الأعمال الغير لائقة للعرض أو يحمل اهواه سياسية أو خارج موضوع المعرض، وتملأ استمارة المشاركة من خلال إدارة الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية.