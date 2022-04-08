اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى 4 حوادث على طرق كفر الشيخ

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:33 م
إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى 4 حوادث على طرق كفر الشيخ سيارة إسعاف - ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في 4 حوادث شهدتها طرق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي و فوه المركزي، ومستشفى رشيد بمحافظة البحيرة، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع 4 حوادث على عدد من الطرق الرئيسية للمحافظة، الأول تصادم على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من شركة كهرباء البرلس أدى لإصابة شخصين، والثاني بالطريق الدولي الساحلي بعد كمين رشيد اتجاه بلطيم، أدى لإصابة شخصين، والثالث بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، أدى لإصابة شخصين، والرابع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري البرلس، أدى لإصابة شخصين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات القريبة من الحادث، لتلقي الاسعافات الازمة للمصابين، وهناك عدد من الحالات مازالت تحت الملاحظة.

سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية

 


كفر الشيخ

اسعاف

غرفة عمليات

مرفق اسعاف

طريق دولي

مستشفى فوه المركزي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة