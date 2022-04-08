إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى 4 حوادث على طرق كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في 4 حوادث شهدتها طرق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي و فوه المركزي، ومستشفى رشيد بمحافظة البحيرة، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع 4 حوادث على عدد من الطرق الرئيسية للمحافظة، الأول تصادم على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من شركة كهرباء البرلس أدى لإصابة شخصين، والثاني بالطريق الدولي الساحلي بعد كمين رشيد اتجاه بلطيم، أدى لإصابة شخصين، والثالث بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، أدى لإصابة شخصين، والرابع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري البرلس، أدى لإصابة شخصين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات القريبة من الحادث، لتلقي الاسعافات الازمة للمصابين، وهناك عدد من الحالات مازالت تحت الملاحظة.