أستاذ علوم سياسية ليبي: شعبنا يتمسك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

كتب: أحمد جمعة

أكد يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية صعوبة العودة للنظام الملكي في البلاد مع وجود رغبة شعبية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وترشح عشرات الشخصيات خلال الانتخابات التي تعثرت في 24 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن كافة أنظمة الحكم التي مرت على ليبيا كان له بعض التداعيات السلبية.

وأوضح "الفارسي" في تصريحات له أن الإشكالية في ليبيا ليست في العودة لدستور عام 1951م لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أي محاولة للعودة للنظام الملكي لأن ذلك يحتاج لاستفتاء شعبي وترتيبات لذلك الأمر.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي الليبي صعوبة اعتماد أيا من أنظمة الحكم التي تعاقبت على ليبيا في ظل عدم توافر الحاضنة الشعبية الكبيرة لهذا الأمر، مؤكدين أن الفاعلين الرئيسين في المشهد لديها طموحات للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة حال تم إجراءها.

وكشفت تسريبات صحفية أمريكية عن نقاشات تقودها بريطانيا لإعادة النظام الملكي وإحياء دستور 1951 في ليبيا، وذلك وفق ورقة بحثية من جامعة كامبريدج البريطانية جاءت بعنوان “الخطة ( ب ) لليبيا ديمقراطية” إذ أعلن عنها خلال منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وترى الورقة البحثية – بحسب وسائل إعلام محلية ليبية - أن إعادة الدستور الليبي السابق ربما يكون أول نجاح للأمم المتحدة في إنشاء دولة جديدة ويوفر لليبيا مخرجاً من الصراع الأهلي خاصة في ظل الصراع على السلطة بين الحكومتين.