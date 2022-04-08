أخبار مصر.. التموين: مد فترة تقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات حتى 15 أبريل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة ثانية لتقديم برنت مفرادات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى يوم 15 أبريل الجارى، وذلك لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بإفرادات المرتب الى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم .

التموين: مد فترة تقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات حتى 15 أبريل

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة ثانية لتقديم برنت مفرادات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى يوم 15 أبريل الجارى، وذلك لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بإفرادات المرتب الى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم .

رئيس الوزراء يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.

وزير الدفاع يلتقى مقاتلي قوات الصاعقة.. ويؤكد: مستمرون فى أداء مهامنا

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى قوات الصاعقة، وذلك فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة



غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتى ضمت عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك إستمرار لجهود القوات المسلحة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لأبنائها.

الحكومة تنفى فرض الحجر الزراعى رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة

كشف الموكز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض الحجر الزراعي المصري رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية بالمخالفة للقانون، وأن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنةً بـ 153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.

الصحة: تقديم التوعية الصحية لـ12 مليون متابع عبر منصات الوزارة بمواقع التواصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لـ12 مليون مواطن من متابعي صفحاتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية شهر رمضان.

تعرف على التحويلات المرورية لإنشاء كوبرى للسيارات بمحور صلاح سالم أجرت اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات، لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وتؤكد انخفاضات ملحوظة بدرجات الحرارة قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة تبدأ من اليوم، وتسجل العظمى اليوم 32 درجة مئوية بفارق يصل 7 درجات مئوية عن طقس الأيام الماضية.

التنمية المحلية: بدء مبادرة "سند الخير" لتوفير السلع فى 63 قرية بـ6 محافظات

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة " سند الخير " لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين في عدد من المحافظات والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس الماضى.

قطارات السكة الحديد الإسبانية المكيفة الجديدة تحقق أعلى معدلات الرفاهية

أكدت هيئة السكة الحديد أن القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية تحقق مستوى أعلى من الرفاهية والامان للركاب. الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة اليوم ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وزير المالية يدعو لتبنى استراتيجية للتحوط العربى ضد صدمات الاقتصاد الخارجية دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية ، مجلس وزراء المالية العرب، و صندوق النقد العربى ، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.

الدكتور محمود محيي الدين: استضافة مصر قمة المناخ يؤكد قدرتها على تمثيل أفريقيا