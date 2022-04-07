7 مايو.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالبحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 /2022 لجميع الصفوف الدراسية، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتى ستبدأ اعتبارا من 7 مايو القادم وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.



وأوضح يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تبدأ الامتحانات كالتالي:



- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الأحد 8 مايو حتى الخميس 12 مايو.



وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد 8 مايو وحتى الخميس 12 مايو.



- الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد 8 مايو وحتى الخميس 12 مايو.



- الصفين الأول والثاني الثانوي "فني"، السبت 7 مايو وحتى الأحد 15 مايو.



- امتحانات الصفوف الأول والثالث الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات، السبت 7 مايو وحتى الأحد 15 مايو.



- امتحانات الصفوف الثاني والرابع الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات، السبت 7 مايو وحتى الأحد 15 مايو.



- الإعدادية العامة، من السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو.



- الإعدادية "المهنية"، من الأحد 14 مايو وحتى الأربعاء 18 مايو.



- الإعدادية "للمكفوفين" من السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو.



- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 14 مايو وحتى الأربعاء 18مايو.



هذا وقد وجه اللواء المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات حرصاً على سلامتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.