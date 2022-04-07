وزيرة الخارجية الألمانية تدعو نظرائها بدول الناتو لاجتماع غير رسمى مايو المقبل

كتبت: هناء أبو العز

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى (الناتو) إلى اجتماع غير رسمى فى برلين مايو المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، قبيل مشاورات وزراء خارجية الحلف فى بروكسل، إن الأمر يتعلق بمواصلة التنسيق الوثيق للغاية فى ضوء الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا.

وكانت كييف طلبت من برلين المزيد من الأسلحة فى اجتماع وزراء خارجية الناتو، وحثت ألمانيا وحلفاء آخرين على توفير المزيد من الأسلحة.

ونقلت القناة الأولى بالتلفزيون الألمانى اليوم الخميس، عن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في بروكسل، أنه من الواضح أن ألمانيا يمكنها أن تفعل المزيد، وإنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من أحداث بوتشا، ونعرف كيف نقاتل، ونعرف كيف ننتصر، ولكن بدون الأسلحة الثقيلة فإن معاناة بلاده ستطول.

ويذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قد وعد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وقال قبل مداولات الحلف إن هذا يشمل أيضًا أسلحة أثقل، وقال ستولتنبرج، إن وزراء خارجية دول الحلف يبحثون خلال اجتماعاتهم، التى بدأت أمس ، كيفية دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويبحث وزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضا جهود إنهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ويناقشون جهود الحلفاء المستمرة لتقديم الدعم لأوكرانيا، والمفاهيم الاستراتيجية للناتو والواقع الأمني الجديد، والعواقب الأمنية لقوة الصين المتنامية والتحديات التي تشكلها مع روسيا أمام النظام الدولي والقيم الديمقراطية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التعامل مع الإرهاب الإلكتروني والعواقب الأمنية لتغير المناخ.