وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية "من الصعب التكهن الآن لأنه تم تنفيذ العديد من القيود والعقوبات؛ وهناك الكثير من الشكوك. بالتأكيد، كل هذه العوامل تضغط من أجل زيادة الأسعار. ولهذا السبب لا أرى الآن أي عوامل، على العكس من ذلك، ستؤثر وقال نوفاك".

يعكس سعر النفط الحالي الوضع الفعلي للسوق العالمي، لكن لا تزال هناك شكوك تتعلق بالتغيرات في السلاسل اللوجستية وقيود العقوبات، حسبما قال المسؤول في وقت سابق اليوم خلال بث تلفزيوني لروسيا-24.