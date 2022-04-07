موسكو: تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان سيدمر الأمم المتحدة

ووصف بوليانسكي في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بـ"خطوة مخطط لها مسبقا" في محاولة من الغرب لفرض قواعده على الآخرين.

وأضاف أن روسيا تلعب دورا مهما يساعد على توازن القوى في منظمة الأمم المتحدة.

وفي شأن آخر اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول لإخفاء جثث "آلاف" الضحايا في المدينة المحاصرة التي تتعرض للقصف في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "الحديث ليس عن عشرات بل آلاف القتلى وآلاف الجرحى، وأنهم يعرفون عدد العسكريين الأوكرانيين الذين قتلوا هناك وعدد من أصيب منهم، لكنهم لا يعرفون عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في عدم التفاوض مع روسيا بعد ما حدث في ماريوبول و بوتشا، لافتا إلى اضطرارهم لاستمرار التفاوض لوقف الحرب.