مصرى فى برلين يروى معاناته للحصول على السلع الأساسية: أخيرا لقيت زجاجة زيت

كتب محمود راغب

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تحولت لوضع سئ، حيث أصبح الحصول على السلع الأساسية اليومية فى بعض البلدان أمر صعب، وحال وجودها فإن أسعارها زادت أضعاف.

علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في برلين، نشر تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن الأوضاع هناك وكيف أصبح الوضع سيئ.

ونشر علاء ثابت رئيس الجالية المصرية فى برلين صورة توضح حجم المعاناة التى يعيشها فى سبيل الحصول على زيت الطعام، بعد أن أصبحت غير متوافرة.

وقال فى تدوينة له: "أخيرا لقيت زيت طعام فى برلين بصعوبة من صديقى صاحب مطعم مكلموا بقالى شهر مستنى والحمد لله النهاردة معايا خمسة لتر زيت، النهاردة عيد هنعمل قطايف وبطاطاس محمرة وفول بالزيت وأهم حاجة مراتى هترضى عنى".

وتابع قائلًا: "للعلم فرق السعر رهيب قبل حرب روسيا - أوكرونيا كان اللتر بـ 99 سنت، لكن بعد الحرب وصل 3 يورو و 60 سنتا"، مشيرا إلى أن أسعار جميع المواد الغذائية الأساسية فى ارتفاع يوميا، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار ضمن موجة الغلاء العالمي.