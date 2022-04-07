مسئول يمنى: مجلس القيادة الرئاسى نقطة ارتكاز قوية عسكريا وسياسيا

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر قرارا في وقت سابق اليوم الخميس، بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ينقل كافة صلاحياته له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قرارا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

وقال الفجير في تصريح صحفي لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس، إن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خطوة إيجابية وستمثل توحدا واستقرارا بالنسبة للمكونات المنضوية تحت راية الشرعية.. معربا عن أمله في أن ترفع هذه الخطوة المعاناة عن أبناء الشعب اليمني، مشيرا إلى أن الشخصيات التي تم اختيارها في مجلس القيادة الرئاسي هي شخصيات توافقية ووطنية ولديها الخبرات الإدارية السابقة.

وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسي لديه تحد كبير في إدارة شئون اليمن، موضحا أن هذه الخطوة هي تنازل كبير من قبل الشرعية بهدف تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وشعور من قيادة الشرعية بأن المسئولية اليوم أصبحت كبيرة.