مراسل إكسترا نيوز فى باريس يكشف تطورات الوضع الاقتصادى بعد ارتفاع الأسعار

كتب أحمد عرفة

أكد خالد شقير، مراسل قناة إكسترا نيوز في باريس، أن الاتحاد الأوروبي يحاول الوصول إلى تفاوض مع روسيا من أجل وقف الحرب على أوكرانيا، فيما يكثف العقوبات الاقتصادية الدولية على روسيا من أجل الضغط عليها دوليًا.

وأضاف مراسل قناة إكسترا نيوز في باريس، أن فرنسا تشهد أزمة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب العقوبات التي تفرضها دول أوروبا على روسيا ورد روسيا على تلك العقوبات، موضحا أنه تم منع تصدير الكثير من السلع الأوروبية إلى روسيا مثل الأخشاب ومنتجات الصيد البحري.

ولفت مراسل قناة إكسترا نيوز، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال لأحد المواطنين الفرنسيين، إنه لا نستطيع أن ننتج هذه الطاقة ولا نملك الحلول الكثيرة، ولكن أعدك وأعد الفرنسيين حال فوزى بالانتخابات أن أقدم الكثير من التسهيلات، ونساعد فرنسا في الإنتاج، ونساعد الشركات الفرنسية من الإنتاج، موضحا أن هناك الكثير من الاستياء والتخوف وارتفاع أسعار رهيب في الطاقة.