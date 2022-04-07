محمد سيف أمينا عاما لنقابة الأطباء البيطريين.. وشيرين ذكى وكيلا للمجلس

كتبت آية دعبس

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أمس الأربعاء 6 أبريل 2022، جلسته الإجرائية لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بقنا.

وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب كل من:

1- الدكتورة شيرين ذكي، وكيلا للمجلس.

2- الدكتورة محمد سيف، أمينا عاما.

3- الدكتور عمرو الجمهورى، أمينا للصندوق.

4- الدكتور أيمن حلمي، أمينا مساعدا.

5- الدكتور عبد العزيز الجوهرى، أمينا مساعدا للصندوق.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، فوز كل من بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن،: الدكتور عمرو محمد محمد السيد، والدكتور طارق نبيل أحمد على محمد مسك، والدكتور جمال الدين أمين محروس شمس، فيما فاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت السن الدكتور أحمد حسين الشحات عطية فرج، والدكتور كريم محمد زكى عبدالمجيد، والدكتور سمر السيد إبراهيم الدسوقى محمد.

وعن قطاع القاهرة والجيزة فوق السن الدكتور محمود حسين عفيفى صالح، وعن قطاع شرق الدلتا فوق السن الدكتور عبدالعزيز محمد محمد الجوهرى، وعن قطاع وسط الدلتا فوق السن الدكتور هيثم حسين محمد جنيدى.

وحصل الدكتور ناجى على عبدالله سلام، على مقعد قطاع غرب الدلتا فوق السن بالتزكية، وعن قطاع شمال الوجه القبلى تحت السن الدكتور أحمد عنتر حسن رضا الله بالتزكية، وعن قطاع جنوب الوجه القبلى فوق السن، الدكتور حسن زكى راتب أحمد.

وفي انتخابات نقابة قنا الفرعية، فاز بمقعد النقيب الفرعي دكتور وائل محمد طلعت إسماعيل، فيما فاز بعضوية مجلس النقابة فوق السن الدكتور أحمد نصرالدين محمد محمد، والدكتور عبدالمعز سعد سيد عثمان، وتحت السن الدكتور حجاج خليفة عبدالقوى، والدكتور عمرو محمد خير يوسف.