اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 10:59 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان ويوجه بتوفير السلع المخفضة

الخميس، 07 أبريل 2022 10:47 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان ويوجه بتوفير السلع المخفضة محافظ كفر الشيخ يستمع للجمهور بمعرض اهلا رمضان
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة، مشدداً على متابعة تخفيض الأسعار بما يتراوح ما بين 15 لـ30%.

واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المترددين على معارض رمضان والشوادر، إضافة إلى الهناجر غرب كفر الشيخ، للتعرف على مدى رضاهم عما يتم توفيره من سلع، إضافة تلبية لمطالبهم، في توفير مزيد من السلع التي تشهد إقبالا عليها.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

وأضاف نور الدين أن الحملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والالتزام بالأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، وإحالة محتكري السلع للنيابة المختصة، مؤكداً أن مدن المحافظة شهدت افتتاح معارض وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

 

الاطئمان على توفير السلع واللحوم
الاطئمان على توفير السلع واللحوم

 

جانب من توفير السلع الغذائية
جانب من توفير السلع الغذائية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة المحافظ بالمعارض
جانب من جولة المحافظ بالمعارض

 

متابعة توفير السلع
متابعة توفير السلع

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض اهلا رمضان
محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض اهلا رمضان

 

محافظ كفر الشيخ يستمع للجمهور بمعرض اهلا رمضان
محافظ كفر الشيخ يستمع للجمهور بمعرض اهلا رمضان

 


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