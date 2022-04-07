اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يهنئ مسئولى التعليم للفوز بمسابقة المكتبات النموذجية

الخميس، 07 أبريل 2022 03:37 م
محافظ بنى سويف يهنئ مسئولى التعليم للفوز بمسابقة المكتبات النموذجية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى قطاع التعليم، بعد الفوز بالمركزين الأول والثالث فى مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى مكتبات الجمهورية، حيث فازت مكتبة مدرسة بنى سويف الزراعية بالمركز الأول والحصول على درع التفوق الذهبى للمرحلة الثانوية، فيما حصدت مكتبة مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بإدارة ببا، المركز الثالث وحصولها على درع التفوق البرونزي.

من جانبه، أعرب محمد عبد التواب وكيل الوزارة عن تقديره للمحافظ د.محمد هانى غنيم، لدعمه المستمر للقطاع، وتوجيهاته بتفعيل دور الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، خاصة فى محور بناء الشخصية المصرية والتى تساعد فى تنمية مهارات وقدرات الطلاب، لاسيما أن المكتبة المدرسية تمثل أحد المحاور الرئيسية فى بناء الفرد المتعلم و مؤسسة لرعاية مجالات النشاط والهوايات التى تنمى مواهب الطلاب وتمكنهم من التفوق.

وتوجه وكيل وزارة التعليم بالشكر والتقدير لقيادات المديرية وفى مقدمتهم الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية وحنان فتحى موجه عام المكتبات بالمديرية، والجهود الواضحة فى تحقيق هذا النجاح على مستوى الجمهورية، متمنيا للجميع دوام التفوق والتميز فى مختلف المجالات.


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