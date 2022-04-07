متهم بالاتجار فى العملة بالقاهرة يعترف: أستغل حاجة العملاء وأرفع الأسعار

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، أن المتهم بالاتجار فى العملات خارج السوق المصرفية، اعترف بأنه استغل حاجة العملاء للعملات وقام برفع الأسعار، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار فى العملة.

كان رجال المباحث تمكنوا من ضبط تاجر عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب شركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.