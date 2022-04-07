لافروف: علاقتنا بالبحرين جيدة والتعاون بيننا يتطور باستمرار

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أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس بالعلاقات الثنائية بين بلاده والبحرين، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يتطور باستمرار.

وأعرب لافروف -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في العاصمة الروسية موسكو- عن تطلعه لمناقشة التطورات الإقليمية مع وزير الخارجية البحريني، مؤكدا أن موسكو تهتم بالتقييمات البحرينية لما يدور حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الروسية، أن سلطات كييف والقوات التي تسيطر عليها تنشر الأكاذيب حول الأحداث في أوكرانيا.

من جهته أكد عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، اعتزاز مملكة البحرين بعلاقة الصداقة الوثيقة التي تربط بين موسكو والمنامة، مؤكدا عزم وحرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وثمن الزياني، العلاقات الوثيقة المتميزة التي تربط بين البحرين وروسيا، معربا عن تقدير المملكة لأهمية الدور الروسي في بناء وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أن زيارته إلى روسيا ستتيح له فرصة التباحث وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهدد الأمن والاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص الأوضاع في أوكرانيا.