كوريا الجنوبية تُسجل 224 ألفا و820 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 348 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 18 ألفا و381 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.