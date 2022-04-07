كوريا الجنوبية تُسجل 224 ألفا و820 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 224 ألفا و820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 14 مليونا و778 ألفا و405 إصابات.
وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 348 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 18 ألفا و381 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.
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