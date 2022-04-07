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كرواتيا تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس

الخميس، 07 أبريل 2022 08:00 ص
كرواتيا تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس حرب روسيا وأوكرانيا
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، أن كرواتيا تخطط لطرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

وأوضح الوزير الكرواتي في حديث للصحفيين في بروكسل، يوم الأربعاء: "سنقوم بذلك تضامنا (مع أوكرانيا)، وردا على ما يحدث وهذه المشاهد المروعة من بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية".

وأضاف، أن ذلك "يشبه الأحداث المأساوية قبل 30 عاما في فوكوفار" أثناء الحروب في يوغسلافيا السابقة.

وكان العديد من الدول الأوروبية، قد أعلن عن طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث في مدينة بوتشا، بضواحي كييف، حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مجزرة تجاه المدنيين، بينما نفت موسكو علاقتها بذلك.


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