فريق جائزة مصر للتميز الحكومى يتابع عملية التحكيم للجوائز الداخلية بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

عقد فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فريق تقييم التميز الداخلي بجامعة طنطا، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة والتي تقدم إليها 11 كلية.

وصرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأن الجائزة تأتي اتساقا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الروح التنافسية والإبداع والابتكار، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للجوائز الداخلية بجامعة طنطا، إن جائزة مصر للتميز الحكومي سبق وأعلنت عن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بكلًا من جامعة طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي، والتى من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ المشروع بالجامعة، والدعم المستمر من المجلس الأعلى للجامعات وفريق جائزة مصر للتميز الحكومي بداية من الدورات التدريبية في معهد الحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط وصولًا إلى عمليات التحكيم بالجامعة ومتابعتها.

وأكد المهندس خالد مصطفي، حرص الجامعات المصرية على المشاركة فى تنفيذ منظومة التميز الداخلي لدعم ثقافة التميز المؤسسي لتحقيق جودة الحياة وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية باعتبارها رافدًا مهمًا من روافد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جوائز التميز الحكومي في الجامعات المصرية تعد أحد أهم أدوات تطوير ثقافة المجتمع لدورها البارز والريادي في مجال التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن كونها منبرًا للمعرفة.

وأعربت الدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات عن تقديرها لعلاقات التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجائزة، مؤكدة حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد الحكيم رضوان مدير التخطيط والجودة بالجائزة المراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بجامعة طنطا بداية من مرحلة التدريب لفريق العمل والمقيمين، وتقديم طلبات الترشح، مرورًا بمراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم، وعرض النتائج النهائية مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المؤهلة.

شارك فى اللقاء الدكتورة هاجر علم الدين، مسؤول لجان التقييم بجامعة طنطا، والدكتور ياسر عبد الرحمن مدير مكتب التميز الحكومي بجامعة طنطا وعدد من المقيمين للجوائز الداخلية بجامعة طنطا.