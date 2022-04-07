عمره 111 سنه.. إنهيار جزئي لعقار في حي المناخ ببورسعيد.. صور وبث مباشر

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، في الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، من إنهيار جزئي لعقار في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وقع إنهيار جزء من شرفات أحد العقارات بشارع البلدية بمنطقة العرب القديم في نطاق حى المناخ، وعلي الفور توجه الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، ومدير الإدارة الهندسية بالحى، ومهندسي التنظيم، والقيادات الأمنية، وتم وضع كردون حول المبني.

وأوضح أحد قاطني العقار أنه بعد الفطار بساعه تقريباً وقع الانهيار الجزئي في العقار، ولم يتسبب في أية إصابات او وفيات جراء هذا الحادث.

وأشاروا إلى أنه تم صدور قرار بإزالة عدد من الأدوار بهذا المنزل لتخفيف الأحمال حتى لا يتعرض لانهيار جزئي، ولكن العقار تم تسجيله ضمن لجنة التراث المعماري المميز وعمره 111 سنة

ومن جانبه أكد رئيس حي المناخ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيتم العرض علي لجنة التراث ولجنة المنشاءات الآيلة للسقوط، موضحاً أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار لعدم الإلتزام بتنفيذ القرارات السابقة للجنة المنشاءات الآيلة للسقوط للحفاظ علي الأرواح والممتلكات.