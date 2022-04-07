علاج 8298 رأس ماشية وتحصين 10163 رأس ضد الحمى القلاعية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .



هذا وقد قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة د / أحمد عيادة خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 5 و6 ابريل بالاتى :-



* قيام إدارة الوقايه بتحصين عدد 10163 ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والنيموباك



* قيام اداره المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشراف علي ذبح عدد 382 ذبيحة بمجازر المحافظه



* قيام إدارة الرعاية التناسلية بعلاج 341 حاله تناسليا.



* قيام ادارة التلقيح الاصطناعي بتلقيح عدد 142 من الأبقار والجاموس



* قيام إدارة الإرشاد بعقد (8 ) ندوات ارشاديه



* قيام ادارة الرعاية البيطرية بالمديرية بعلاج 8298 حاله ( حالة باطنة 383 - طفيليات داخلية 2925 - طفيليات خارجيه 5290)



