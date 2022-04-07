"طقس متقلب" ارتفاع وانخفاض حرارة وأتربة.. تفاصيل حالة الجو حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، لطيف فى فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الخميس 7 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا على فترات متقطعة.

أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الجمعة 8 أبريل:

انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى نهاية الأسبوع القادم، ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة فى فترات الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- السبت 9 أبريل والأحد 10 أبريل:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- الاثنين 11 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 12 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.